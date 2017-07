© afp

Hie schwätzt och vun engem „Schratt nohannen“ wat d’Relatiounen tëscht béide Länner ugeet, nodeems et de leschte Mount nei US-Restriktioune géint d’Insel goufen. Et géif een sech awer net vun de Vereente Staaten oder soss engem beléiere loossen, esou de Raúl Castro.



Dem Trump säi Virgänger, de Barack Obama, hat nach probéiert, déi zwou Natioune méi no beieneen ze bréngen. Dat wëll de Republikaner jo nees réckgängeg maachen, an huet Kuba als grausamen a brutale Regimm bezeechent.