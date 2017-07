Internat.: Am meeschte gelies

Am Peru konnten d'Autoritéiten e Camion unhalen, deen 1.520 Mouken transportéiert huet. D'Déiere waren a Plastikstuten gelagert an dehydratéiert, ma géifen nach liewen. Si hunn um Maart e Wäert vu ronn 2.500 Dollar.D'Mouke sollten zu engem Gedrénks, wat d'Potenz ureegt, verschafft an um Maart zu Lima verkaf ginn. D'Schamane soen, datt d'Moukenextrakt d'Sexualitéit géif ureegen, ma och bei Impotenz, Houscht, Asthma a Stress soll hëllefen. Dat "Heelmëttel" gëtt gären als "Viagra vun den Inka" bezeechent.