© afp

Den US-President Donald Trump hätt während sengem Besuch zu Paräis gesot, hie wéilt an den nächste Méint eng Léisung fir e méigleche Retour fannen, sot de Macron dem "Journal du Dimanche". Déi zwee hätten ausféierlech iwwert dat Thema diskutéiert an den Trump hätt him dobäi och nogelauschtert, huet de Macron betount. Den US-President hätt och seng Usiicht verstanen, datt et eng Connectioun tëscht Klimaerwiermung an Terrorismus géing ginn. Wichteg wier et am Dialog ze bleiwen, sou nach de Macron.Den Donald Trump hat während senger Visite zu Paräis ugedeit, datt et a Punkto Klimaaccord nach Spillraum géing ginn. Konkret Suggestiounen huet en allerdéngs net gemaach. Eréischt Ufank Juni hat en ugekënnegt datt d'USA aus dem Accord géingen eraus klammen.