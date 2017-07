© afp

Den fréieren Affekot Ty Cobb soll och mam Trump sengem perséinlechen Affekot zesumme schaffen.



De Kongress an den FBI ginn dem Verdacht no, datt et méiglecherweis Kontakter tëscht Mataarbechter vum Trump a Moskau gouf während dem Wahlkampf. D'US-Geheimdéngschter sinn dovun iwwerzeegt, datt d'russesch Regierung hannert den Hacker-Attacken op d'Demokraten an d'Clinton Ekipp stécht an d'Wahl zu Gonschte vum Trump beaflosse wollten. Dem Donald Trump no goufen et déi Kontakter allerdéngs ni.



Den Drock op den US-President war déi lescht Deeg erëm gewuess, duerch d'Revelatioun iwwert säin eelste Fils. Den Donald Trump Junior hat sech zejoert matzen am Wahlkampf mat enger russescher Affekotin getraff.