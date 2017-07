A Frankräich gëtt e Sonndeg un d'Judde geduecht, déi am Summer 1942 Affer vun Masseverhaftungen an Deportatioune goufen.

© afp

De franséische President Emmanuel Macron an den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu wäerten e Sonndeg bei der Zeremonie zu Paräis am fréiere Vélodrome d'Hiver Deel huelen. Fir de 75. Gedenkdag wäerte se zesumme Blummen nidder leeën.



Franséisch Polizisten haten de 16. a 17. Juli 1942, am Optrag vum däitsche Besatzer, e puer Dausende Judden am Vélodrome agespaart. Si goufe praktesch all a Vernichtungslager vun den Nationalsozialiste bruecht a sinn do ëmbruecht ginn.