Wer heute zum 1. Jahrestags des Putschversuchs per Handy telefoniert,muss sich zuerst eine Rede von #Erdoğan anhören pic.twitter.com/OLoGLlithb — Ismail Küpeli (@ismail_kupeli) July 15, 2017

"Als Äre President gratuléieren ech Iech fir de 15. Juli, den Dag vun der Demokratie an der Nationalen Eenheet. Gott soll Gnod mat eise Märtyrer hunn. Ech wënschen all eise Veterane Gesondheet a Wuelbefannen."Déi Ausso vum tierkesche President Erdogan hunn d'Cliente vu Vodafone an Turkcell an der Tierkei sech mussen ulauschteren, éier si mat hirem Handy un déi Telefonsnummer verbonne goufen, déi si gewielt haten. Kuerz no Mëtternuecht vum 15. Juli soll dëse System gegraff hunn, dat op alle Fall mellt CNN Turk.Och vun offizieller Säit gouf confirméiert, datt all d'Bierger aus der Tierkei dës Uso, déi ronn 16 Sekonnen dauert, de 15. Juli ze héiere kritt hunn. Unhänger vum Erdogan fannen d'Aktioun gutt, Géigner gesinn éischter en agräife vum Staat an déi privat Telekommunikatioun.