D'Verhandlunge kéinten e Freideg op nordkoreanescher Säit ufänken. Dat huet de Verdeedegungsministère e Méindeg zu Seoul bekannt ginn.



Zil wier et, déi feindlech Handlungen laanscht déi militäresch Demarkatiounslinn tëscht béide Länner ze stoppen. Déi zwee Länner sinn duerch eng véier Kilometer breet Pufferzon vunenee getrennt. Et wieren dëst déi éischt Gespréicher tëscht Militärvertrieder zanter ongeféier dräi Joer. Wéi et heescht, géif de Ministère awer nach op eng Äntwert waarden.



Nach ass net gewosst, iwwer wat soll geschwat ginn. Et gëtt allerdéngs erwaart, dass Südkorea ënnert anerem proposéiert, dass béid Säiten op hir Lautsprecher-Propaganda un der Grenz verzichten. D'Situatioun op där gedeelter koreanescher Hallefinsel ass no zwee Atomtester an enge sëlleche Rakéitentester duerch Nordkorea zanter Uganks vum Joer extrem ugespaant. Fir d'lescht hat Nordkorea de 4. Juli, trotz internationale Sanktiounen a Warnungen, fir d'éischte Kéier eng Interkontinentalrakéit getest.