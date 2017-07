© AFP Archivbild

Lëtzebuerg ass eent vun deene 44 Länner, déi sech bereet erkläert hunn, fräiwëlleg d'Objektiver ëmsetzen. Dëst Joer beschäftegt sech de Forum mat der Aarmut an der Prosperitéit an enger Welt, déi am Gaangen ass sech ze veränneren. Zil ass et d'Aarmut z'eliminéieren an de Wuelstand ze promouvéieren. An dem Sënn huet de Grand-Duché d'Agenda 2030 ausgeschafft mat am ganze 17 Objektiver fir eng nohalteg Entwécklung.