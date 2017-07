© AFP

Virum Ieweschte Geriichtshaff huet och eng Associatioun vu Riichter demonstréieren. Och an anere polnesche Stied, wéi Krakau a Breslau si Leit op d'Stroosse gaangen. D'Parlament hat do virdrun direkt e puer Gesetzer gestëmmt, deemno dass den Afloss vun der polnescher Regierung op d'Geriichter massiv soll an d'Luucht goen.Kritiker geheien der polnescher Regierung vir, an d'Onofhängegkeet vun der Justiz anzegräifen, wouduerch d'Prinzipie vun der Rechtsstaatlechkeet an der Gewaltentrennung abuséiert ginn. D'EU-Kommissioun hat schonn am Januar d'lescht Joer eng Prozedur an d'Weeër geleet, fir d'Rechtsstaatlechkeet a Polen ze iwwerpréiwen.