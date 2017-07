© AFP-Archiv

D'Autoritéiten hunn dëse Weekend 24.000 Persounen an der Provënz British Columbia opgefuerdert, sech a Sécherheet ze bréngen. Betraff war och déi ganz Stad Williams Lake mat ronn 11.000 Awunner, wéi CBC mellt.



Wéi et heescht, wiere ronn 60% der Opfuederung vun den Autoritéite bis ewell nokomm.



Zanter d'Bëschbränn ausgebrach sinn an de 7. Juli den Noutstand ausgeruff gouf, hu scho mussen tëscht 36 an 37.000 Mënschen hir Haiser verloossen.