Am ganze goufen 33 Persoune liicht blesséiert, wéi e Sonndeg am eelste Fräizäitpark zu Madrid eng Achterbunn enger anerer drop gerannt ass.

© AFP-Archiv

D'Accident ass geschitt, wéi ee vun den Zich no engem Looping, net wéi geplangt stoe bliwwen ass, mä engem aneren Zuch, deen do stoung ze waarden, hannendrop gerannt ass.27 Persoune koume fir eng Kontroll an d'Spidol. Et blouf bei de liichte Blessuren.