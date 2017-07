Allerdéngs sinn iwwer 800 Hektar Land zu Saint-Cannat, an der Géigend vun Aix-en-Provence, de Flamen zum Affer gefall.



Wéi et vun offizieller Säit heescht, wier d'Feier e Sonndeg nees op zwou Plazen ausgebrach. Nach ëmmer sinn 800 Pompjeeën mobiliséiert. D'Awunner goufen opgeruff, an hiren Haiser ze bleiwen.



Offiziellen Informatiounen no wier d'Feier duerch eng Zigarette ausgebrach, déi net richteg ausgemaach gi war. Dat wier déi aktuell Pist, deenen d'Enquêteuren noginn, heescht et vun de Pompjeeën.