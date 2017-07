An den éischte 6 Méint vum Joer goufen 1'600 doudeg Ziviliste gezielt, déi meescht koume bei Explosiounen ëm d’Liewen, esou d’UNO. Dat si ronn 40 Prozent. Iwwert 3'500 Persoune goufe blesséiert.Wéi et weider heescht, géifen déi meescht Attacken op de Compte vum IS oder den Taliban goen. Ënnert den Affer sinn 170 Fraen a 430 Kanner. Besonnesch geféierlech wier et an der Haaptstad Kabul, wou Enn Mee iwwert 150 Persounen hiert Liewe gelooss hunn.Zanter Ufank vun den Opzeechnunge vun der UNO 2009, goufen iwwert 26'500 Zivilisten am Afghanistan ëmbruecht.