D'Maschinn déi zu Lëtzebuerg baséiert war, ass komplett futti. Ma de Pilot, e Mann vu 65 Joer vun Nanzeg, deen nach mat senger Formatioun am Gaangen ass an Approchen trainéiert huet, ass nëmme liicht um Aarm blesséiert. De Mann, deen eleng am Helikopter war, gouf an d'Urgence transportéiert.



D'Pompjeeën hunn den Helikopter komplett eidel lafe gelooss, fir all Brandrisiko z'ecartéieren. Ëmmerhin hat d'Maschinn ëm déi 100 Liter Kerosin getankt.