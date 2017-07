No engem Accident mat 2 Doudegen um Owend vu Karfreideg virun 2 Joer bei Tréier, muss de schëllege Chauffer fir 1 Joer an 8 Méint an de Prisong.

© AFP

Dat huet d’Oberlandes-Geriicht vu Koblenz e Méindeg an drëtter Instanz decidéiert.

De schëllege Chauffer, en haut 25 Joer ale Mann, war deemools an enger laanggezunnener Kéier op d’Géigespur geroden an do frontal an en aneren Auto gerannt. Béid Leit an deem Auto waren dout op der Plaz.

Normalerweis gi Prisongsstrofen ënner 2 Joer op Sursis ausgesat. Well de Mann deen Owend awer 1,6 Promill Alkohol am Blutt hat, wëll d’Justiz hei en däitlecht Signal setzen.