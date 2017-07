Split a Kroatien

E Méindeg waren d'Pompjeeën an Italien e puer Dausend mol a am Asaz fir de Flame Meeschter ze ginn. Zu Roum ass ee Piniebësch a Gefor, den um Wee fir bei d'Mier läit. D'Stroosse ronderëm goufen all gespaart. D'Buergermeeschtesch vu Roum Virginia Raggi huet vun engem Desaster fir d'Ëmwelt geschwat. D'Situatioun wier ganz eescht. An Italien ass bannent 4 Wochen esou vill Bësch verbrannt, wéi dat ganzt d'lescht Joer.



Saint-Cannat



Ähnlech ass d'Situatioun a Frankräich, wou et zanter e puer Deeg an der Provence an op Korsika brennt. Duerch dee ville Wand, d'Hëtzt an d'Dréchent ass sech d'Feier am Gaangen, permanent auszebreeden oder brécht nees aus. Am Departement Alpes-Maritimes, ronn 15 Kilometer vun Nice ewech, ass et de Pompjeeë e Méindeg den Owend gelongen, ee grousst Feier ënner Kontroll ze kréien. 100 Hektar Bësch goufen zerstéiert. Bal 500 Pompjeeë waren am Asaz. Och Awunner ware menacéiert.

Op Korsika, an der Géigend vu Bonifacio, huet sech d'Situatioun liicht entspaant. Wéi et heescht, hätt de Wand nogelooss an d'Feier géif sech och net méi weider ausbreeden. Trotzdeem sinn nach ëmmer vill Pompjeeën an Alarmbereetschaft. Bis ewell sinn 200 Hektar Land de Flamen zum Affer gefall. Et brennt och am Departement Bouches-du-Rhône. Och do ass d'Feier, net wäit ewech vu Saint-Cannat, nees ënner Kontroll. Allerdéngs goufen zanter e Samschdeg 800 Hektar Bësch zerstéiert.



Schonn 62.000 Hektar Land a Portugal zerstéiert



Betraff ass och Portugal, wou am Norden an am Zentrum vum Land nei Bëschbränn ausgebrach sinn. Am Juni waren duerch een dramatescht Feier 64 Mënsche gestuerwen, iwwer 250 goufe blesséiert.



Split



Iwwerdeems kämpft nieft dem Balkanstaat Montenegro och Kroatien mat schwéiere Bëschbränn. Wéi et vun de lokalen Autoritéiten heescht, hätt d'Feier e Méindeg den Owend éischt Uertschafte virun der zweetgréisster kroatescher Stad Split un der Adriaküst erreecht. Een Akafszenter huet mussen evakuéiert ginn. Eng ganz Partie Autoe si verbrannt. Donieft ass och eng Mülldeponie a Brand geroden. An tëscht si schonn eng sëllechen Haiser de Flamen zum Affer gefall. Ronn 400 Pompjeeë sinn am Asaz. Ënnerstëtzt g si vun iwwer honnert Zaldoten a Läschfliger.

D'Regierung vum Montenegro huet an tëscht d'europäesch Länner ëm séier Hëllef gefrot. Wéi et heescht, géif d'Situatioun ëmmer méi kritesch ginn.