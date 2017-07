© AFP-Archiv

Den éisträicheschen Ausseminister Sebastian Kurz huet gefuerdert, dass d'Mëttelmierroute misst zougemaach ginn. Fir de Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn ass dat allerdéngs keng Léisung.



Dat huet den zoustännege Minister och um Dënschdeg de Moien am RTL-Interview nach eemol widderholl.





De ganzen Interview mam Ausseminister Jean Asselborn.



De Problem géif vill méi wäit goen, sou de Jean Asselborn. Dobäi kéim, dass Libyen ee Land ass, wou kee méi den Iwwerbléck huet, et misst eng politesch Léisung fonnt ginn, wat natierlech net einfach wier.Italien iwwerdeems erhéicht den Drock an huet eng Rallonge vum Mandat fir d'EU-Missioun "Sophia" blockéiert. Donieft hu sech d'Ministeren awer op Export-Restriktioune fir Schlauchbooter a Motore fir Booter a Libyen gëeenegt. Sou sollen d'Passeuren hir illegal Aktivitéiten erschwéiert kréien.Libyen ass den Haaptausgangspunkt fir Flüchtlingen, déi iwwert d'Mëttelmier an Italien kommen. Zanter dem Ufank vum Joer koume schonn iwwer 93.000 Mënschen an Italien un. Roum ass an tëscht u senge Kapassitéiten ukomm a fuerdert, dass och aner EU-Länner hir Häfe fir Flüchtlingsbooter opmaachen.Den Ausseminister Jean Asselborn huet iwwerdeems virdru gewarnt, Flüchtlingen, déi gerett goufen a Libyen zeréckzebréngen, soulaang d'Zoustänn an de libesche Lager sech net verbesseren. Dat wieren zum Deel Konzentratiounslager sou, de Lëtzebuerger Diplomatiechef. D'EU misst finanziell vill méi déif an d'Täsch gräifen, fir der UNO ze hëllefen an d'Lager no internationale Standarden opzeriichten.



De Maizière reprochéiert ONGe Kooperatioun mat Passeuren



Hefteg Kritik vum däitschen Inneminister Thomas de Maizière un d'Adress vu verschiddenen ONGen, déi virun der italienescher Küst Flüchtlinge retten.

Wéi et heescht, wier Italien am Gaangen, Reprochen nozegoen, deemno Schëffer vun Hëllefsorganisatiounen hir Positioun am Mëttelmier géife verheemlechen, sou den Thomas de Maizière an engem Interview mat däitsche Medien. Dem italieneschen Inneminister no wier d'Zuel vun de Bootsflüchtlingen op verschiddenen Deeg immens héich. Dat géif dofir schwätzen, dass kriminell Banden dohannert stiechen a Mënschen organiséiert transportéieren. D'Hëllefsorganisatiounen hunn dës Virwërf zeréckgewisen.



Den éisträicheschen Inneminister Wolfgang Sobotka huet iwwerdeems gefuerdert, dass Leit déi Flüchtlingen a Séinout retten, solle bestrooft ginn. Och hien huet eenzelen Hëllefsorganisatioune virgehäit, direkt mat de Passeure virun der libescher Küst ze kooperéieren. An Italien wieren dëst Joer schonn iwwer 85.000 Flüchtlingen ukomm. Et wier elo schonn sécher, dass sech d'Situatioun zouspëtzt. Et kéint net gutt ausgoen, sou de Wolfgang Sobotka am Interview mat der Bild-Zeitung. Et wier wichteg, dass des selwer ernannten Retter aus Europa net méi hëllefen, Flüchtlingen mat Rettungsbooter opzehuelen an och net méi mat dëse Banden kooperéieren, huet den éisträicheschen Inneminister betount.