Gutt 3 Joer nodeems d'Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat Mossul eruewert hat, huet den IS hir lescht Héichbuerg am Irak nees verluer.

Nodeems et der irakescher Arméi gelongen ass, d'Stad Mossul nees zeréckzëerueweren, kënnt et ëmmer nees zu Revancheaktioune géint presuméiert Memberen oder Sympathisante vun den Dschihadisten.



Den UNO-Spezialemissär fir den Irak sot elo virum Sécherheetsrot, dass am ganze Land d'Zuel vun den Attacken an d'Luucht gaangen ass.



Leit, déi verdächtegt ginn, mam IS ze kollaboréieren géife verdriwwen an hir Haiser confisquéiert ginn. D'Vereenten Natiounen hunn dowéinst een Appell un den irakesche Premier gemaach, dréngend Mesuren ze ergräifen, fir déi kollektiv Bestrofung vu ganze Famillen ze ënnerbannen.