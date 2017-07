© AFP

Dat hunn d'USA en Dënschdeg de Moie bekannt ginn. Wéi et awer heescht, géifen den Ament nei Sanktiounen preparéiert ginn, déi näischt mat der Atompolitik vum Land ze dinn hunn. Dës géifen sech géint de Rakéiteprogramm vum Land riichten. Den US-President ass ee Kritiker vum Atom-Ofkommes mam Iran. Während dem Wahlkampf hat hien domat gedreet, den Accord ze kënnegen. Mat der Annonce vun elo huet hien allerdéngs sengem Wahlverspriechen de Réck gedréint.



E Méindeg war een Delai am amerikanesche Kongress ofgelaf, deemno sollt iwwerpréift ginn, ob den Iran seng Zousoe géif respektéieren. Wéi et aus dem Wäissen Haus heescht, wieren d'Konditioune bis ewell erfëllt ginn. Déi fënnef UNO-Vetomuechten an Däitschland haten am Juli 2015 d'Atom-Ofkommes mam Iran ofgeschloss. Teheran hat sech dozou engagéiert, seng Uranuräicherung drastesch zeréckzefueren a verschäerften international Kontrollen zouzeloossen. Als Géigeleeschtung sollten d'Sanktioune géint d'Land an Etappen opgehuewe ginn.