© AFP Archivbild

D'Autoritéiten hunn eng Tsunami-Warnung erausginn, wéi de Pazifik-Tsunami-Warnzenter an der Nuecht bekannt ginn huet. Fir d'Küsten an der Regioun vu Russland bis Hawaii goufe Welle vu manner wéi 0,3 Meter virausgesot. Wéi et vun offizieller Säit heescht, wier an der ganzer Pazifikregioun awer net mat engem schlëmmen Tsunami ze rechnen. Fir Hawaii besteet iwwerdeems keng Gefor méi.