© RTL-Archiv

Et geet drëms ze kucken, a wéi wäit d'Ziler vun der Agenda 2030, wéi se virun zwee Joer festgeluecht goufen, bis ewell ëmgesat gi sinn. De Forum steet dëst Joer ënnert dem Motto "Aarmut bekämpfen a Wuelstand an enger Welt déi ännert, promouvéieren". Lëtzebuerg ass eent vun deene 44 Länner, déi sech engagéiert hunn, fräiwëlleg déi eenzel Objektiver aus der Agenda 2030 ëmzesetzen. An deem Kontext sinn d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an de Kooperatiounsminister Romain Schneider den Ament zu New York.



De Grand-Duché huet sech 4 grouss Defie gesat, fir d'Prinzipie vun der Agenda 2030 all ëmzesetzen, wéi déi zoustänneg Ministesch um Dënschdeg de Moien am RTL-Interview betount huet: Wéi ee mam Wuesstem ëmgeet, wéi mer eng Inklusiv-Gesellschaft ginn, wéi mer eng gutt Educatioun garantéiere kënnen an d'Diversifizéierung vun der Ekonomie.





Extrait Carole Dieschbourg (1)



Extrait Carole Dieschbourg (2)



Lëtzebuerg huet an tëscht eng Analys vun den Defie gemaach an déi zoustänneg Ministeren hunn zu New York presentéiert, wou de Grand-Duché drun ass. Der Carole Dieschbourg no ass Lëtzebuerg schonn ee gutt Stéck weider komm.

De ganzen Interview mat der Ëmweltministesch Dieschbourg



Een anere Sujet war d'Klimafinanzéierung, déi bei d'Entwécklungshëllef dobäi kënnt. Lëtzebuerg wier jiddwerfalls ee gudde Partner, sou nach d'Ëmweltministesch, fir sech den Erausfuerderungen an den nächste Joren ze stellen.