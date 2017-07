Internat.: Am meeschte gelies

Zwee weider republikanesch Senateuren hunn e Méindeg den Owend bekannt ginn, dass si géint de Gesetzprojet stëmmen. Nodeems do virdrun schonn zwee weider Parteikollegen hire Refus annoncéiert haten, hunn d'Republikaner domat bei engem Votte net méi déi néideg Majoritéit. De President vun de Republikaner am Senat, de Mitch McConnell huet zouginn, dass de Gesetzprojet domat vum Dësch ass. Hien huet annoncéiert, dass d'Senateuren an den nächsten Deeg sollen driwwer ofstëmmen, fir déi sougenannt Obamacare fir zwee Joer auszesetzen, fir sou eng stabil Iwwergangsphase ze schafen. Den Donald Trump huet iwwerdeems seng Partei op Twitter opgeruff dem Barack Obama seng Gesondheetsreform direkt ofzeschafen a mat engem neie Gesetzprojet een Neiufank ze maachen. Da wier och mam Support vun den Demokraten ze rechnen.