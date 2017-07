Am Reakter 2

D'Entreprise Tepco huet een 30 Zentimeter laangen an 13 Zentimeter breede Roboter an de Sécherheetsbehälter vum Reakter 3 geschéckt. Dat mellen um Mëttwoch japanesch Medien.



Och iwwer 6 Joer nom Super-Gau mat engem schwéieren Äerdbiewen an Tsunami weess keen, wou dee geschmolte Brennstoff genee läit.



De Roboter, dee mat Kameraen equipéiert ass, soll sech elo an dem verstraalte Killwaasser, dat iwwer 6 Meter héich an deem futtisse Reakter steet, op d'Sich dono maachen.



Uganks vum Joer schonn hat Tepco e puer Roboteren an d'Reakteren 1 an 2 geschéckt. Wéinst den Iwwerreschter an där extrem héijer Stralung bannendran haten d'Roboter allerdéngs näischt fonnt.



Et ass wichteg ze wëssen, wou de Brennstoff an deenen dräi futtisse Reaktere läit, fir en op eng sécher Manéier erauszehuelen.



Estimatiounen no dierft et ongeféier 30 bis 40 Joer daueren, bis déi zerstéiert Atomzentral vu Fukushima komplett zou ass.