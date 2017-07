As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2017

Deemno mussen d'Demokrate da bei eis kommen, sou den Trump. D'Demokrate wiere gefuerdert, un enger Léisung fir eng flächendeckend Gesondheetsversuergung an den USA matzeschaffen. Do virdrun war däitlech ginn, dass sech d'Republikaner am Senat net op eng eenheetlech Linn an der Gesondheetspolitik kënnen eenegen. Déi moderat Senateure vun de Republikaner wëlle verschidden Deeler vun der Obamacare bäibehalen, sou zum Beispill d'Grondversuergung fir déi sozial Schwaach. D'nächst Woch soll am Senat driwwer ofgestëmmt ginn, ob dem viregte President Obama seng Gesondheetsversuergung ganz ofgeschaaft gëtt, ouni eng direkt Alternativ parat ze hunn. Allerdéngs zeechent sech och dofir keng Majoritéit of. D'Gesondheetspolitik gëtt an Ëmfroe vun den amerikanesche Wieler als Thema Nummer Eent genannt. Den Trump hat et dann och zu engem vu senge wichtegste Wahlverspriechen deklaréiert. D'Obamacare ass a verschiddenen Deeler vum Land alles anescht wéi beléift, well d'Kotisatioune rasant an d'Luucht gaange sinn.

Huntsman gëtt US-Ambassadeur zu Moskau

Den amerikanesche President huet de fréiere Gouverneur vu Utah, John Huntsman als US-Ambassadeur zu Moskau nominéiert. Dat huet d'Wäisst Haus en Dënschdeg bekannt ginn. An engem offizielle Schreiwes gouf um 57 Joer alen Huntsman seng ausseruerdentlech Carrière als Politiker, Diplomat a Geschäftsmann higewisen. Dës Personaldecisioun muss nach vum Senat accordéiert ginn. Den Donald Trump steet wéinst de Russland-Kontakter vu sengem Wahlkampfteam ënner Drock. An dëser Affär enquêtéieren den Ament direkt e puer Komissioune vum Kongress, den FBI an ee Spezialenquêteur, dee vum Justizministère agesat gouf.

John Huntsman



Eng zweete Kéier matenee geschwat?

Wéi eréischt elo bekannt gouf, haten sech den US-President Trump an de russesche President Putin um Bord vum G20 Sommet méi z'erzielen, wéi bis ewell gewosst war.



No hirer bal zwou Stonne laanger Entrevue, hätte si nach eng zweete Kéier matenee geschwat. Dat melle verschidden amerikanesch Medien, dorënner d'Washington Post a CNN. Si beruffe sech op Sourcen aus dem Wäissen Haus.



Während dem Owesiessen vun de Staats- a Regierungscheffen an der Elbphilharmonie zu Hamburg, hätt sech den Donald Trump, deen nieft dem japanesche Premier Shinzo Abe souz, gehuewen an nieft de Wladimir Putin gesat. D'Gespréich soll ronn eng Stonn gedauert hunn.



Iwwer wat béid Staatscheffe geschwat hunn, ass net gewosst.