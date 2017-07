Leit, déi sech am Virfeld registréiert hunn, kënne vun elo un zwou Zorten Hanf, a Quantitéite vu maximal 10 Gramm d'Woch, kafen.



Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, hätte sech bis ewell knapp 5.000 Bierger fir de Kaf registréiert. Ongeféier 70% dovu si Männer.



Mat dëser Initiativ soll d'Muecht vun den Drogekarteller am Uruguay gebrach ginn. Anescht wéi an Holland reegelt Uruguay och d'Produktioun vum Marihuana.