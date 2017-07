An dësem Mammutprozess, deen zanter 4 Joer am Gaangen ass, brauch eleng de Parquet e puer Prozessdeeg.



Den zoustännege Procureur huet am Virfeld annoncéiert, dass hien ongeféier 22 Stonne fir säi Plädoyer bräicht.



D'Haaptugekloten Beate Zschäpe ass wéinst zéngfachem Mord, zwee Bommenattentater an iwwert enger Dosen Iwwerfäll ugeklot. Hir dreet eng liewenslaang Prisongsstrof.



Nieft der Beate Zschäpe si 4 weider Komplizen ugeklot, dorënner den Uwe Böhnhardt an den Uwe Mundlos, déi 2011 duerch ee Suicide solle gestuerwe sinn. Déi dräi hate bal 14 Joer am Ënnergrond gelieft. Eenzeg Iwwerliewend ass d'Beate Zschäpe.



An de leschte Joren huet de Münchener Senat iwwer 800 Zeien gehéiert an 42 Experten hunn ausgesot. No Estimatioune vum Geriicht hunn déi bis elo 375 Verhandlungsdeeg ronn 150.000 Euro kascht.