Dat ass den tragesche Constat vun der Hëllefsorganisatioun Médecins sans Frontières. Bannent de leschte 4 Méint sinn uechter all d'Provënzen vum Biergerkrichsland iwwer 1.800 Leit un der schwéierer Infektiounskrankheet gestuerwen an am Ganze goufen iwwer 356.000 Fäll vu Cholera detektéiert. Eng enorm héich Zuel bannent sou kuerzer Zäit.



No bal 2,5 Joer Biergerkrich wär den Zoustand vum Drénkwaasser a vun de sanitären Anlagen immens schlecht, doduerch géing sech d'Krankheet verbreeden. Cholera verbreet sech nämlech immens séier, ma wär eigentlech ganz einfach ze traitéieren. Dofir misst ee sech elo d'Urgence ëm déi Krank këmmeren an dann op Preventioun setzen, andeems ee proppert Waasser verdeelt an all déi ëffentlech Plazen reegelméisseg desinfizéiert, sou MSF.