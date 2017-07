© afp

Den Chef vun der franséischer Arméi, Pierre de Villiers, huet um Mëttwoch demissionéiert. Um Mëttwoch gouf och schonn de Nofolger genannt – de François Lecointre iwwerhëlt de Posten.Wisou ass et iwwerhaapt zur Demissioun koum?„Wéinst den aktuellen Ëmstänn, kann ech net garantéieren, datt de Modell vun der Arméi bestoe bleift, un deen ech gleewen, fir Frankräich an d'Fransousen haut a muer ze protegéieren, an d'Ambitiounen vun eisem Land ze ënnerstëtzen. Aus deene Grënn hunn ech meng Responsabilitéit geholl an dem President vun der Republik meng Demissioun agereecht, déi hien acceptéiert huet.“ Dat schreift de Pierre de Villiers an engem Bréif, an deem hien e puer Grënn fir säin Depart nennt.Haaptsächlech ass et d'Resultat vun enger déiwer Vertrauenskris tëscht him an dem President Emmanuel Macron.Ugefaangen huet de ganze Sträit mat der Annonce vun der Regierung wat d'Budgetskierzungen an der Zukunft uginn. Fir 2017 misst de Verdeedegungsministère säi Budget ëm 850 Millioune kierzen.Eng Nouvelle mat där de Pierre de Villiers sech schwéier gedoen huet. Virun allem well hie bereet war nach en zousätzlecht Joer ob sengem Posten ze bleiwen, dat awer mat der Konditioun genuch Moyenen ze kréien.Während senger Wahlcampagne hat den Emmanuel Macron versprach de Budget vun der Defense op 2 % vum PIB bis 2025 ze kréien.Den 13. Juli koum et dunn zum Eklat tëscht deenen zwee. Hie géif sech net esou eraleeë loossen. Den Emmanuel Macron huet du virun den Truppe vum Generol kloer gesot, datt et net ubruecht wier verschidden Debaten op der ëffentlecher Platz unzeprangeren, an datt hie säi Chef wier. En Affront dee fir de Generol, deen viru sengen Truppen Autoritéit representéiere soll, net ze erdroe war.Um Mëttwoch huet de Pierre de Villiers de Medie seng Demissioun matgedeelt – an nëmmen e puer Stonnen drop gouf annoncéiert, datt de Generol François Lecointre de neie Chef vun der franséischer Arméi gëtt.