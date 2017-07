No de rezenten Arrestatioune vu Mënscherechtler an der Tierkei huet d'Bundesregierung der Tierkei mat Konsequenze gedreet.

© AFP Archivbild

Wat praktesch geschéie soll, wëll den däitschen Ausseminister Sigmar Gabriel en Donneschdeg zu Berlin annoncéiert. Den SPD-Politiker huet extra dowéinst seng Vakanz ofgebrach. Schonn e Mëttwoch war den tierkeschen Ambassadeur an den Ausseministère convoquéiert ginn. An dem Kontext wier him klipp a kloer matgedeelt ginn, dass d'Arrestatioun vum däitsche Mënscherechtsaktivist, Peter Steudtner, souwéi fënnef weidere Persounen weider nozevollzéien nach acceptabel wier.



Tierkei beschëllegt eng Partie bekannten däitsch Entreprisen, den Terrorismus ze ënnerstëtzen, dorënner den Automobilkonzern Daimler. Wéi d'Zeitung "Die Zeit" schreift, hätt déi tierkesch Regierung den däitschen Autoritéiten eng weider Lëscht mat Nimm vun Entreprisen zoukomme gelooss, déi anscheinend Terrororganisatiounen sollen ënnerstëtzen. Op dëser Lëscht stinn Nimm vun 68 Konzerner an Eenzelpersounen, dorënner och Daimler an BASF, awer och een Döner-Restaurant an Nordrhein-Westfalen. Déi eenzel Entreprise solle Relatiounen mat der Beweegung vum tierkesche Priedeger Fethullah Gülen hunn.