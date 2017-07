An der New York Times huet den Donald Trump zouginn, dass et him Leed deet, de Sessions iwwerhaapt fir de Posten nominéiert ze hunn.



Hannergrond ass d'Decisioun vum Justizminister, sech aus perséinleche Grënn aus de Russland-Enquêten vum FBI erauszehalen.



De Jeff Sessions hat sech während dem Wahlkampf mam russeschen Ambassadeur Sergei Kisljak getraff. Méi spéit huet hien esou Kontakter ënner Eed dementéiert. Den FBI ass am Gaangen, iwwer méiglech Relatiounen tëscht dem Trump sengem Wahlkampfteam a Russland ze enquêtéieren.