Sou huet d'Parlament zu Lissabon e Mëttwoch den Owend decidéiert, dass d'Zuel vun den Eukalyptusbeem, déi séier a Brand kënne geroden, reduzéiert ginn.



Dës Decisioun ass een Deel vun enger Reform vun der Forstwirtschaft, déi am Abrëll, am domat virun deene schwéiere Bëschbränn, an d'Wee geleet gi war.



Duerch d'Feier am Zentrum vum Land waren am Juni 64 Mënschen ëm d'Liewe komm an 250 blesséiert ginn. Iwwer 200.000 Hektar Land goufen eleng an der Regioun Pedrógão Grande zerstéiert.



De Premier Antonio Costa hat d'lescht Woch Präventiounsmesurë gefuerdert, fir sou Katastrophen an Zukunft ze verhënneren.