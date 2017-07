An der lescht war eng Reunioun vum Kongress, wou et ëm de Gesondheetssystem sollt goen, déi Reunioun war awer wéinst enger Operatioun vum McCain verréckelt ginn. Während dem Agrëff wier de Kriibs entdeckt ginn.



Den John McCain war 2008 Presidentschaftskandidat. Hien gouf an der lescht ëmmer nees vum President Donald Trump attackéiert. Deen hat dem McCain gesot hie wier keen Held, obwuel de Senateur am Vietnam gekämpft hat an do och gefoltert gouf.