Wat déi nei Infektiounen ugeet, géif do Zuel zwar zeréckgoen, ma just lues, heescht et vun der ONU. Et loung een d’lescht Joer bei 1,8 Milliounen Persounen, déi sech nei ugestach hunn. Besonnesch Suergen mécht d’Organisatioun sech iwwert d’Situatioun an Ost-Europa an a Russland, wou et quasi eng Explosioun vu Nei-Infektioune gouf.