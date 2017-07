Um Donneschdeg goufen a 6 Bundeslänner Wunnengen duerchsicht a Fotoen a Videoe saiséiert. Am Ganze ginn et 67 Beschëllegter.

© afp

Déi 67 Beschëllegt aus ganz Däitschland solle sech Biller a Videoen, vu schwéierem sexuelle Mëssbrauch u Kanner, iwwert de legalen Onlineservice "Chatstep" ënnertenee geschéckt hunn. Ënnert den Affer sinn och Kanner tëscht engem an dräi Joer.4 vun de 67 beschëllegte Persoune liewen a Rheinland-Pfalz. An 3 Wunnengen zu Koblenz an an enger zu Tréier ass Beweismaterial séchergestallt ginn, dat huet de Procureur Général vu Frankfurt um Donneschdeg confirméiert.