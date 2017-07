Internat.: Am meeschte gelies

Den IWF huet en Donneschdeg prinzipiell säin Accord ginn, Griicheland mat weideren 1,6 Milliarden Euro ze ënnerstëtzen.



Als Géigeleeschtung mussen déi europäesch Creancieren awer Bereet sinn, dem Land eng Scholdenerliichterung ze accordéieren.



Een Delai, bannent dem een Accord muss fonnt sinn, gëtt et net.



Déi Responsabel fir d'Missioun vum Internationale Währungsfong a Griicheland ass optimistesch, dass ee sech eens gëtt. Radikal Mesuren, wéi ee Scholdeschnëtt, wieren aus Siicht vum IWF net néideg. Zil ass, besser Sozialleeschtungen ze schafen, fir ëffentlech Investitiounen ze stimuléieren a Steieren ze reduzéieren, fir de Wuesstem ze ënnerstëtzen, sou d'Cheffin vum Internationale Währungsfong Christine Lagarde.



An enger zweeter Phas géif et drëms goen, déi griichesch Banken ze stabiliséieren, déi nach ëmmer op eng sëlleche faule Kreditter sëtzen.