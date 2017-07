© AFP-Archiv

Wéi et vum Buergermeeschter vun der Stad Kos heescht, géif et sech bei deenen Doudegen ëm jonk Leit handelen.Besonnesch am Zentrum vun der Insel, wou et och vill Bare ginn, ass de Schued grouss.Op d'mannst 100 Persoune goufen engem éischte Bilan no blesséiert, 3 dovu schwéier.Zum Zäitpunkt vum Biewe waren d'Bistroen am Zentrum vu Kos strubbelvoll. An enger vun de Baren ass de Plafong an ee Koup gefall. Dobäi sollen dann och déi zwou Persounen ëm d'Liewe komm sinn.Een Tsunami, den duerch d'Biewen ausgeléist gi war, huet den Hafe vu Kos iwwerschwemmt. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,7 op der Richterskala.Aenzeien no goufen a villen Hoteller op der Insel d'Leit opgefuerdert, de Recht vun der Nuecht am Fräien ze verbréngen. Bis an déi fréi Moiesstonnen era goufen och ëmmer nees Nobiewe registréiert.