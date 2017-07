2008 2008 1994 1995 1995 « ZréckWeider »

Dat huet de Justizausschoss vum US-Bundesstaat Nevada en Donneschdeg decidéiert. De 70 Joer alen O.J. Simpson kënnt deemno no 9 Joer am Prisong am Oktober ënner verschidde Konditiounen nees op fräie Fouss.Am Prozess ëm en anert Verbriechen, de Mord u senger Ex-Fra an hirem Begleeder, war hien 1995 fräigesprach ginn. Dëst Uerteel gëtt bis haut ganz kritesch gekuckt. Wéinst dem Iwwerfall war hien awer zu 33 Joer Prisong veruerteelt ginn.Deemools war de Sportler, zesumme mat engem Kompliz, bei engem Händler agebrach. Viru Geriicht huet hie spéider ausgesot, hien hätt wëlle perséinlech Géigestänn aus der Zäit als Profisportler zeréck hunn, déi him geklaut gi waren.