Den ëmstriddene Spriecher vum Wäissen Haus Sean Spicer ass e Freideg den Owend offiziell zeréck getrueden. De 45-Joer alen Amerikaner stoung zanter dem Ufank vu sengem Mandat an der Kritik, wéinst deplacéierten Remarquen a schlechtem Behuelen vis-à-vis vun de Journalisten.



Hannergrond vum Récktrëtt soll och d'Nominatioun vun engem neien Kommunikatiounsdirekter am Wäissen Haus sinn. Den Anthony Scaramucci gouf e Freideg de Mëtteg op de Posten nominéiert, sou schreiwen et op alle Fall d'Washington Post an d'New York Times.