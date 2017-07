Am Afghanistan si 16 afghanesch Polizisten ëm d’Liewen komm, wéi si iertemlech vun US-amerikaneschen Bombardementer an d’Viséier geholl goufen.

Et wier een dervun ausgaang, dass et sech ëm Taliban-Kämpfer handelt, heescht et vun der Air Force.

Afghanesch Regierungsquellen hunn awer confirméiert, dass et e Grupp vu Poliziste war, deen an där Provënz am Süden vum Land géint d’Taliban wollt virgoen.