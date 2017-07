Klinik, déi virun 2 Joer duerch eng Loftattack vun den Amerikaner komplett zerstéiert gi war, huet elo nees hir Dieren opgemaach.



Am neie Spidol schaffen den Ament 1 Dokter a 5 Infirmièren, si sollen an Zukunft virun allem Patiente mat méi klengen oder chronesche Blessuren behandelen.



Vun MSF heescht et dat hei wier elo emol en éischte Schratt, d'Organisatioun hofft dat anert Joer en neien Traumazenter zu Kundus kënnen opzemaachen.



Bei der US-Attack op d'Spidol waren, ugangs Oktober 2015, 42 Mënschen ëm d'Liewe komm. Dorënner 24 Patienten an och 14 Mataarbechter vu Medecins sans frontières.



Um Freideg gouf et iwwregens schonn erëm esou en Iertum vun der US-Aviatioun.

Se wollt eigentlech d'Taliban attackéiert, huet awer en Haus bombardéiert an deem afghanesch Sécherheetsautoritéiten waren. 16 Polizisten koumen ëm d'Liewen.