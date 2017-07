Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Bison Futé huet e Samschdeg de Mëtteg 556km Stau queesch duerch en Hexagon gemellt.Am Meeschte belaascht wier d’Autobunn A7 am Beräich vum Dall vun der Rhône an der Provence an d’Regioun ronderëm Montpellier.