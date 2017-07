Eng Foto vun der Stad Amatrice aus dem Abrëll 2017. Nach ëmmer sinn d'Zerstéierunge vum Äerdbiewen aus dem August 2016 ze gesinn.

Et hat eng Stäerkt vu 4,2 Punkten op der Richterskala, ma et goufe keng Mënsche blesséiert an et ass och kee materielle Schued entstanen, heescht et vun der italienescher Protection civile.



Den Zentrum vum Biewe louch an der Géigend vun der Stad Amatrice, déi de 24. August zejoert komplett zerstéiert gouf. Deemools waren 299 Mënsche gestuerwen.