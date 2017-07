© afp (Archiv)

An der Belsch ass eng Automobilistin viru Geriicht veruerteelt ginn, well se ze séier mat hirem Auto ënnerwee war. U sech ass dat näischt Aussergewéinleches, ma dës Madamm vun 79 Joer war mat 238 Kilometer an der Stonn ugehal ginn.



D'Geriicht huet decidéiert, datt Fra muss 1.200 Euro Strof bezuelen an datt Si déi nächst dräi Méint muss op de Führerschäin verzichten.



Als Erklärung sot d'Madamm dem Riichter, datt se net schlofe konnt an dofir an der Nuecht decidéiert huet eng kleng Sprëtztour mat hirem Porsche ze maachen.