Mondial Air Ballons am Aérodrome zu Chambley (22.07.2017) Fir déi 15. Editioun vum Evenement erwaarden d'Organisateure 400.000 Visiteuren a ronn 400 Journalisten.

Bei der Mondial Air Ballons am Aérodrome zu Chambley, hei fir am Frankräich, steigen an den nächsten Deeg ronn 1000 Ballonen an den Himmel. Fir déi 15. Editioun vum Evenement erwaarden d'Organisateure 400.000 Visiteuren a ronn 400 Journalisten. E Samschdeg de Moien war et den éischten Depart vun de Ballonen.

Mat dobäi war och de Bernard Piccard. De Schwäizer ass d'Coryphée ënnert de Ballongspiloten. Hien ass nämlech als éischte Mënsch an engem Ballon eemol ronderëm d'Welt geflunn. 19 Deeg, 21 Stonnen an 47 Minutte war hien ënnerwee. Dat ganzt ouni eng eenzeg Tëschelandung. Domat huet hie siwe Weltrekorder gebrach.

Ënnert deene ville Ballongspilote sinn och eng Partie Lëtzebuerger. Zum Beispill de Colin Weber vum Cercle Luxembourgeois de l'Aérostation.

Nach bis den 30. Juli ginn et zwee Departen den Dag. Ëmmer moies an owes vun 6.30 Auer respektiv 18.30 Auer un.