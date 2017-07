Ronn 6.000 Experten kommen do zesummen an diskutéieren iwwert d'Fuerschung, nei Medikamenter, méiglech Impfstoffer a wéi ee Infektioune kéint verhënneren.

© AFP

Zejoert sinn 1 Millioun Mënschen un Aids gestuerwen. Bal 37 Millioune Mënsche weltwäit sinn infizéiert.

Et ginn haut Medikamenter, déi Krankheet am Grëff halen. Geheelt ka se awer net ginn an eng Impfung gëtt et och nach net.