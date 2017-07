No 10 Wochen am Amt huet den Emmanuel Macron un Zoustëmmung verluer. D'Fransouse gesinn en elo méi kritesch.

No 10 Wochen am Amt

Engem Sondage fir d'Zeitung "Journal du Dimanche" no, si 54% mam Macron zefridden. Dat sinn 10 Prozentpunkte manner wéi virun engem Mount. Déi, déi mam President onzefridde sinn, deenen hir Zuel geet vu 35 op 43% erop.

Och de Premier Edouard Philippe huet un Zoustëmmung verluer, vu 64 op 56% ass hien erof gaangen.

De Macron hat an den Ëmfroen extrem héich Beléiftheetswäerter. An de leschten Deeg gouf et awer vill Kritik u sengem Verhale wéinst Kierzungen an der Verdeedegungspolitik.

Dat huet derzou gefouert, datt de Chef vun der Arméi zeréckgetrueden ass.