© AFP Archivbild

Eng Strof kréie si dowéinst wahrscheinlech awer net.

D'Läich vum Mann ass eréischt 5 Deeg no sengem Doud fonnt ginn, schreift ënnert anerem d'New York Times.



Déi jonk Leit tëscht 14 an 18 Joer hu mat engem Handy gefilmt, wéi de Mann ëm d'Iwwerliewe gekämpft huet. An hunn duerno de Film op Facebook gesat.

Dat Ganzt suergt fir vill Opreegung, well et a Florida kee Gesetz gëtt, dat seet, datt een engem hëllefe muss. D'Teenager kënnen deemno net ugesicht ginn.

Déi Jonk hätten awer der Police den Doud misse mellen, dat hu se och net gemaach. Dat soll hinnen elo awer reprochéiert ginn.



D'New York Times schreift, datt een um Video héiert, wéi déi Jonk de Mann vernennen an de Geck mat ëm maachen. Um Enn seet een: „En ass grad gestuerwen!“ an déi aner fänken u mat laachen.