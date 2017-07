De Jong hat e Samschdeg am fréien Owend um Rhein-Ufer zu Duisburg-Laar gespillt, wéi hien an d'Waasser gefall ass a vun der Stréimung eng 200 Meter matgerappt gouf.



Zwee Männer am Alter vun 61 an 33 Joer hunn d'Kand gesinn, deem säi Kapp schonn ënner Waasser war. Den eeleren Här huet net laang gezéckt an ass an d'Waasser gesprongen. Wéi déi lokal Police präziséiert, huet och hie sech mat der Rettungsaktioun a Liewensgefor bruecht.



De Mann krut de Jong glécklecherweis direkt ze paken an huet en un d'Ufer deem anere Foussgänger iwwerreecht. D'Kand koum an d'Spidol. Dem Jong a sengem Retter geet et gutt.