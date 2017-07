An den USA si sech de Senat an d'Parlament iwwer e Gesetz eenz ginn, dat verhënnert, datt den US-President Sanktioune géint Russland ka Réckgängeg maachen.

© afp

En Dënschdeg soll iwwert den Text ofgestëmmt ginn, schreift d'Washington Post.



Wann et ugeholl gëtt - an dovunner kann een ausgoen - ass et en Dilemma fir den US-President, deen d'Relatioune mat Moskau verbessere wëll.



Regierungsbeamten an och den Ausseminister Rex Tillerson hu sech scho géint d'Gesetz ausgeschwat. D'Trump-Regierung ass der Meenung, datt d'Muecht vum President op dës Manéier illegal limitéiert gëtt.