Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Am Schlëmmste betraff ass d’Regioun Castelo Branco, ronderëm d’Uertschaft Serta, am Zentrum vum Land, eng 40 Kilometer vun der spuenescher Grenz ewech. Och bei Coimbra gëtt et direkt e puer Bränn.

Méi wéi 2.300 Pompjeeë waren eleng e Sonndeg landeswäit am Asaz, heescht et vun offizieller Säit.

Den deels zolitte Wand géif d’Aarbechten nach méi schwiereg maachen, well d’Flamen ëmmer nees ugefacht ginn.